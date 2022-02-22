У Новолуганському майже 200 будинків залишаються без газу через обстріли окупантів

ПрАТ "Донецькоблгаз" призупинило подачу газу майже 200 домогосподарствам у селищі Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Причиною стали численні пошкодження наземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілів із непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", аварію локалізовано шляхом перекриття засувок діаметром 50 та 150 мм о 20:30 21 лютого.

"Пошкоджені газопроводи та вводи в приватні домогосподарства потребують додаткового обстеження, після чого фахівці "Донецькоблгазу" зможуть розпочати виконання ремонтних робіт. Жертв та постраждалих серед співробітників "Донецькоблгазу" немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли селище Новолуганське Донецької області. Внаслідок обстрілів загинув 52-річний місцевий мешканець.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, цей факт задокументовано СЦКК і передано в ОБСЄ як ще один доказ військових злочинів.

Учора через обстріли окупантів було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яка розташована в "сірій зоні". В результаті без води залишилося понад 29 тисяч людей.