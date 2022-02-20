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Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК

Вантажівка перебувала на мосту КПВВ.

Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК

Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ у підконтрольному Україні Щасті Луганської області. Внаслідок обстрілу знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Горить український ЗіЛ-131 "білих шоломів", спостерігачів СГ СЦКК "ЩАСТЯ", знаходився на мосту КПВВ, знищений у результаті обстрілу", - інформує Геращенко у Telegram.

Нагадаємо, від початку доби станом на 17 годину в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 53 порушення, 50 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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