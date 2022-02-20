Фото: Lb.ua

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбувся церемоніал вшанування пам’яті загиблих вісім років тому учасників Революції Гідності.

Захід проходив біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників, повідомляє Укрінформ.

На початку церемоніалу Тамара Швець, вдова Героя Небесної Сотні Віктора Швеця, вдарила у Дзвін Гідності, після чого присутні під звуки збройового залпу виконали Державний Гімн України.

Потім священники українських церков відслужили екуменічну панахиду за загиблими.

Також відбулося покладання квітів. Спершу військовослужбовці під звуки пісні “Пливе кача” поставили до меморіального пам’ятника біля храму кошик із жовтими та синіми квітами від уряду та українського народу.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Як повідомлялося, в Україні згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначають 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Революції Гідності.

18 лютого у Києві на алеї Небесної Сотні відбулася щорічна тиха акція “Ангели пам’яті” на згадку про загиблих під час Революції Гідності.