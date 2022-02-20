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Баканов: Посилили контррозвідку, проводимо навчання в усіх регіонах

Очільник СБУ закликав українців зберігати спокій.

Баканов: Посилили контррозвідку, проводимо навчання в усіх регіонах
Фото: СБУ

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Про це йдеться у заяві Баканова, яку цитує пресслужба відомства.

"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об’єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо", — сказав Баканов.

Також очільник СБУ закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

"Дезінформація — важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність — ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", - заявив він.

18 лютого СБУ заявила, що події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. В ескалації конфлікту на Донбасі зацікавлена виключно Російська Федерація.

19 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. 

Як заявив 20 лютого радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, у організаторів проплаченого мітингу, який планувався на сьогодні під Офісом президента, під час обшуків виявили антивоєнні плакати. Акція планувалася заради створення картинки для російських пропагандистських медіа.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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