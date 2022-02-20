Україна отримала нову партію зброї та амуніції від Канади

Канадці надіслали кулемети, прилади нічного бачення та інше обладнання.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України нової партії зброї та військового обладнання з Канади.

Про це Резніков написав у Twitter.

"Зброя для ЗСУ від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення, іншого військового обладнання. Спасибі за це важливе і своєчасне рішення!", - написав Резніков.

Weapons for @ArmedForcesUkr from our close 🇨🇦 friends ✅ We received military aid in the form of rifles,machine guns with optical sights,night vision&surveillance devices&military equipment.Thank you for this important & timely decision! @AnitaAnandMP special thank to You 🇺🇦🤝🇨🇦 pic.twitter.com/JgaK4iPqId — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 19, 2022

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 лютого на Мюнхенській конференції звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав створити фонд допомоги Україні та надати нове озброєння.

Також уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні летальну зброю оборонного призначення.

18 лютого в Україну з Естонії доставили партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.