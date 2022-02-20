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Україна отримала нову партію зброї та амуніції від Канади

Канадці надіслали кулемети, прилади нічного бачення та інше обладнання.

Україна отримала нову партію зброї та амуніції від Канади
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України нової партії зброї та військового обладнання з Канади.

Про це Резніков написав у Twitter.

"Зброя для ЗСУ від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення, іншого військового обладнання. Спасибі за це важливе і своєчасне рішення!", - написав Резніков.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 лютого на Мюнхенській конференції звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав створити фонд допомоги Україні та надати нове озброєння.

Також уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні летальну зброю оборонного призначення. 

18 лютого в Україну з Естонії доставили партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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