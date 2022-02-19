Окупанти на Донбасі 19 разів з початку доби порушили перемир'я, загинув український військовий

Станом на 9-ту годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення в голову несумісне з життям. У МВС з посиланням на дані штабу ООС повідомили, що український військовий з в/ч А-0409, капітан Сидоров, загинув о 7 годині ранку.

Це сталося під час обстрілу з напрямку Нижнього Лозового в бік Миронівського Бахмутського району із застосуванням артилерії калібру 122 мм. Сидоров був помічником начальника штабу - начальником розвідки 30-ї бригади.

Після цього з боку ООС було направлено запити на режим “тиші” через СММ ОБСЄ. Також українською стороною представнику ОРЛО висунуто вимогу щодо припинення вогню та проведення розслідування. Тіло загиблого військовослужбовця евакуюють до Світлодарська.

"Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи ЗСУ відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Франції та Німеччини з проханням надіслати більше незалежних спостерігачів для місії ОБСЄ на Донбасі.

Як йдеться у заяві Служби безпеки України, оприлюдненій увечері 18 лютого, події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. В ескалації конфлікту на Донбасі зацікавлена виключно Російська Федерація.

18 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що заяви ватажків "ЛДНР" про нібито наступ ЗСУ не відповідають дійсності.