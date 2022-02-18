Даних про загиблих або постраждалих наразі немає.

У ніч на суботу у окупованому Луганську пролунав сильний вибух. Про це пишуть користувачі соціальних мереж.

"Луганськ.У Вергунці знову вибухнув газопровід. Знову ДРГ?" - повідомляють очевидці.

За їхніми словами горить газопровід на вулиці Фрунзе. Про причини вибуху наразі не повідомляється. Даних про загиблих або постраждалих наразі також немає.

Напередодні воєнна розвідка України повідомляла про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.