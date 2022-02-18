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Російські ЗМІ повідомляють про "потужний вибух" у центрі Донецька біля будівлі "уряду ДНР"

Вони стверджують, що на парковці нібито вибухнув автомобіль.

Російські ЗМІ повідомляють про "потужний вибух" у центрі Донецька біля будівлі "уряду ДНР"
Фото: скрин-шот видео

Російські засобии масової інформації повідомляють про "потужний вибух" у центрі окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Вони стверджують, що на парковці будівлі "уряду ДНР" нібито вибухнув автомобіль.

Першим про вибух повідомило російське державне інформаційне агентство "РІА Новини".

У місцевому телеграм-каналі "Типовий Донецьк" також пишуть, що вибух нібито стався за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР" і публікують знімки, підписані як "фото з місця вибуху".

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також повідомив, що росЗМІ поширюють фейк про нібито спробу хімічної диверсії на заводі "Стирол" у тимчасово окупованій Горлівці.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ не планують і не проводять наступальні операції на сході України. Він також додав, що об’єктивно неможливо спростовувати всі фейки, які зараз поширює ворожа пропаганда, і закликав українців вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України.

У Міністерстві закордонних справ також заявили, що Росія розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації. Наразі окупаційна влада Донецька увімкнула в місті системи цивільного оповіщення населення і оголосила масову евакуацію мешканців тимчасово окупованої території до Ростовської області Росії. Аналогічну заяву зробили ватажки "ЛНР".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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