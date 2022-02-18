Росія розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, - речник МЗС

В Міністерстві закордонних справ також заявили, що Україна не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

В МЗС України відреагували на закиди Росії і так званої "влади" самопроголошених республік про "диверсії" української армії.

Відповідну заяву оприлюднив на своїй Facebook-сторінці речник МЗСУ Олег Ніколенко.

"Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі", - написав Ніколенко.

Він додав, що "українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування", тому "їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави".

Ніколенко наголосив, що Україна відкидає спроби Росії "загострити і так напружену безпекову ситуацію", натомість намагається разом із партнерами врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

"Ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію", - написав Ніколенко.

Речник МЗС України закликав міжнародну спільноту "негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання".

"Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба сьогодні спростував повідомлення російської пропаганди про "наступальні операції" на Донбасі.

Окупаційна влада Донецька увімкнула в місті системи цивільного оповіщення населення – на вулицях завили сирени. Водночас бойовики оголосили масову евакуацію мешканців тимчасово окупованої території до Ростовської області Росії. Цікаво, що влада Ростова дізналася про "евакуацію" біженців з "ЛДНР" із новин.