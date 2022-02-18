Російські ЗМІ поширюють фейк про "хімічну атаку" на "Стиролі", - Центр стратегічних комунікацій

Про цей кейс розвідка попереджала ще місяць тому.

Російські засоби масової інформації поширюють фейк про нібито спробу хімічної диверсії на заводі "Стирол" у тимчасово окупованій Горлівці.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Телеграмі.

"Хімічна атака" може бути одним із фейкових приводів для загострення російської агресії, і про це вже навіть казали в Раді безпеки ООН. І ось, окупаційна адміністрація розганяє фейк про спробу хімічної диверсії на заводі "Стирол": начебто відбувся напад; охоронець поранений; нападники "розмовляли польською мовою", - ідеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що про цей кейс розвідка попереджала ще місяць тому. Сам же Центр писав про його підготовку наприкінці минулого року.

"Тоді російська пропаганда стверджувала, що вони начебто встановили присутність 120 співробітників американських військових компаній та "резервуари з невстановленим хімічним компонентом". І це наче мало свідчити про підготовку Україною провокацій. Ні тоді, ні зараз доказів, звичайно, не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у стрічці російського інформагентства ТАСС з’явилася новина про те, що нібито під час спроби проникнення в незаконне утворення на окупованій території Донецької області "диверсійних груп Зборойних сил України" були вбиті двоє "їхніх" людей, а також про "запобігання підриву ємності з хлором на очисних спорудах у районі Горлівки" і "спробу підірвати ємність для зберігання аміаку на заводі "Стирол" у Горлівці".

Нагадаємо, ватажки "ДНР" неодноразово обіцяли запустити гордлівський "Стирол", але після зупинки в 2014 році завод так і не запрацював. Зокрема, новий "директор" Артем Сердюков запевняв, що підприємство запрацює до кінця літа 2017 року. Водночас "міністр промисловості ДНР" Олексій Грановський констатував, що на повну виробничу потужність запустити "Стирол" не вдасться.

У 2017 році повідомлялося, що на "націоналізованому" бойовиками "ДНР" хімічному концерні "Стирол" працює лише цех з виробництва пластикового посуду - впродовж восьмигодинного робочого дня підприємство виробляє 150 тис. пластикових стаканчиків.

"Стирол" входить у холдинг Ostchem Дмитра Фірташа.