Допитали 16 свідків у справі розтрати зерна на 56 мільйонів гривень - САП

У Вищому антикорупційному суді завершили допит свідків сторони обвинувачення у справі щодо службових осіб державного підприємства "Луцький комбінат хлібопродуктів №2".

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сьогодні завершили допит 4 свідків. Загалом допитали 16 осіб.

"На наступному засіданні, яке призначено на 28 березня 2022 року, заплановано розпочати допит свідків сторони захисту., - повідомили в САП.

Допит проводять у справі щодо службовців держпідприємства, яких звинувачують у розтраті майна ПАТ "Аграрний фонд". Мова йде про 26 тисяч тонн зерна вартістю 56 млн. грн.

Нагадаємо, в грудні 2018 року двох колишніх начальників елеватора в Луцьку відправили під суд за розтрату зерна. За версією слідства, в лютому-червні 2014-го директор і начальник підприємства безкоштовно віддали комерційним структурам більш ніж 26 тисяч тонн зерна, що належить Аграрному фонду.

В САП наголосили, що ці матеріали потрапили в НАБУ під час розслідування в 2016 році так званої "цукрової справи" стосовно колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Колесника. До цього вони два роки лежали практично без діла в Генеральній прокуратурі, а у волинській СБУ навіть знищили матеріали негласних слідчих дій стосовно фігурантів, які мали доказове значення в цьому провадженні.