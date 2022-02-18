​Смертельна ДТП у Харкові: батькам 16-річного водія Infiniti повідомили про підозру

Мати підлітка систематично виїжджала за кордон, через що той залишався без нагляду.

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який у жовтні 2021 року влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, повідомили про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу - злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Cанкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній хлопець вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Так, у листопаді 2019 року неповнолітній, перебуваючи в одному із харківських супермаркетів, влаштував стрілянину. Під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них.

"Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття. Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові сталося зіткнення автомобіля "Chevrolet Aveo", яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля "Infiniti" під керуванням 16-річного Миколи Харківського, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій "Chevrolet Aveo" загинув на місці. Троє пасажирів "Infiniti" отримали тілесні ушкодження.

31 грудня минулого року харківська поліція передала до суду кримінальну справу проти 16-річного Харківського. Хлопця судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України). Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У листопаді під час допиту у слідчого хлопець визнав свою вину у вчиненні злочину. Повідомлялося, що поліція також продовжує слідство щодо батьків хлопця. Їм може загрожувати кримінальна відповідальність за допуск неповнолітнього до керування автомобілем та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

16 січня 2022 року суддя, яка мала розглядати справу, взяла самовідвід.