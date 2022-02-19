У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук

В оприлюдненому звіті ОБСЄ зʼявилась неправдива інформація щодо заборони доступу для працівників спеціальної моніторингової місії до обстріляного в Станиці Луганській садочку.

Про це на брифінгу повідомила віцепремʼєрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У звіті містились дані, що СММ не змогла оглянути наслідки обстрілу.

"Ми сьогодні з вами, журналістами, були там, розмовляли з завідувачем садочку, бачили наочно, що дсотуп є, він є повним і беззастережним. Ще один приклад, який відбувся саме сьогодні. Поки ми перебували в Станиці Луганській біля садочку надійшла інформація з "ЛНР", що ЗСУ обстріляли КВПП "Станиця Луганська". Ми невідкладно відвідали КПВВ, де ви могли начоно побачити, що це дезінформація і інформаційна така Російської Федерації", – повідомила вона.

Верещук повʼязала неправдиву інформацію в звіті СММ із тим, що з неї вийшло багато країн-партнерів України, натомість лишалась Росія.

"Звертаємось до наших посередників у "нормандському форматі" – Німеччини та Франції – а також до Британії і США – наших партнерів посилити СММ ОБСЄ своїм представництвом. Нам дуже потрібно, щоб фіксація порушень відбувалась нонстоп", – зазначила вона.

Нагадаємо, в лютому керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.