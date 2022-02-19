Фото: Макс Требухов

У Києві пройшла акція на підтримку архітектурної спадщини міста і проти будівництва Президентського університету на території ВДНГ. Учасники акції та представники громадських організацій вимагали зупинити руйнацію павільйонів, дотримуватися розробленої концепції розвитку Експоцентру та провести обговорення стосовно вирішення проблеми демонтажу павільйону №19.

«Вчора під терміном «реконструкція» знесли дев’ятнадцятий павільйон. Коли ми сідали за круглий стіл з керівником ВДНГ і архітектором Президентського університету, то вони казали, що не зносять павільйон, а демонтують. До фундаменту, — говорить фотограф та керівник проєкту Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов. — Керівництво ВДНГ просто наплювало на думку громади і громадських ініціатив. Ця будівля — свідок історії і пам‘ятка історії, а не просто сарайчик, як вважає керівництво ВДНГ. Ця руйнація неприпустима і суперечить концепції розвитку ВДНГ, яка передбачає зведення нових будівель між існуючими, а не руйнування павільйонів».

Окрім збереження павільйонів активісти також вимагають відмовитися від ідеї створення Президентського університету та натомість збильшити фінансування вже існуючих закладів вищої освіти. У звʼязку з цим, учасники акції виступили також за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.

«З великою імовірністю ми використаємо сім мільярдів, щоб збудувати басейни і ресторани імені Зеленського, — вважає директор аналітичного центру CEDOS Іван Вербицький. — А університету не буде, бо в планах досі немає будівництва навчальних корпусів. Проблема ще в тому, що Україні потрібні гроші на освіту. Але замість того, щоб фінансувати наприклад реформу української школи, ми витрачаємо гроші, щоб зносити будівлі і будувати непотрібний університет».

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що 3 лютого на ВДНГ почали демонтувати будівлю павільйону №19. На цьому місці має з'явитися одна з будівель Президентського університету. Його будівництво на території державного "Експоцентру України" за три роки обійдеться в 7,2 млрд гривень. Планується, що університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Завершити будівництво об’єктів університету планується в жовтні 2025 року.

Навіщо потрібен Президентський університет і на що конкретно планують витратити бюджетні кошти, читайте в матеріалі LB.ua "Найдорожчий освітній експеримент".