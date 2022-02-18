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В Україні дистанційно працюють майже 30% шкіл

На канікулах перебувають лише 4 школи.

В Україні дистанційно працюють майже 30% шкіл
Фото: EPA/UPG

В Україні дистанційно працюють 3 964 шкіл, це 28,7% від загальної кількості середніх загальноосвітніх шкіл.

Про це повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

На канікулах перебувають лише 4 школи.

Окрім того, Шкарлет повідомив, що станом на 18 лютого двома дозами вакцини від коронавірусу вже щеплено 1 млн 135 тис. працівників сфери освіти, що становить 93,8%.

На другу дозу очікують ще 3,4% освітян.

Найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють: Харківська область – 98%, Полтавська – 97,9% і Донецька, Київська, Дніпропетровська – 96,9%.

Нагадаємо, у Києві на “дистанційку” у січні відправили 2 школи та майже тисячу класів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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