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На третину заразніший варіант омікрону добрався до України

BA.2 виявляють у людей, котрі повернулися з-за кордону.

На третину заразніший варіант омікрону добрався до України
Фото: objectiv.tv

В Україні виявили новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. Наразі зареєстровані поодинокі випадки.

Про це на брифінгу 18 лютого повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, в Україні зафіксували такі варіанти омікрону як BA.1 і BA.2. Саме другий варіант викликає занепокоєння.

Головний санлікар зауважив, що цей варіант не фіксують масово, йдеться лише про поодинокі випадки. Омікрон BA.2 виявляють у людей, котрі повернулися з-за кордону.

Як повідомляли, похідний від штаму коронавірусу SARS-CoV-2 омікрон субваріант BA.2 приблизно на 33% заразніший від початкової версії BA.1.Він частіше вражає щеплених та ревакцинованих. Утім, вакцинація залишається ефективною.

Цей варіант омікрону іноді називають "невидимим", оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від дельти.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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