Україна пройде пік захворюваності на коронавірус за 2-3 тижні, – Ляшко

Три з пʼяти "червоних" областей готуються до послаблення обмежень.

В Україні третій тиждень поспіль знижується захворюваність на коронавірус, а в три останні дні число виписаних із лкарень перевищувало госпіталізованих.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив у коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

Ляшко зазначив, що пацієнтами зайнято менше 40% ліжок, відведених для хворих на ковід. Ще менше зайнято тими, хто потребує кисневої терапії.

Три з пʼяти областей, які були віднесені до "червоної зони", готується перейти до "жовтої". Це Рівненська, Закарпатська та Івано-Франкцівська області. Крім них, зараз "червоні" ще Луганщина та Хмельницька область.

Україна, за словами міністра, зараз уже проходить пік захворюваності.

"Думаю, 2-3 тижні і будемо іти вниз, якщо не буде непередбачуваних особливостей штаму коронавірусу", – зазначив очільник міністерства охорони здоровʼя.

Нагадаємо, 10 лютого Ляшко заявив, що Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19. При цьому спостерігався пік захворюваності – близько 40 000 випадкіа на день, але не госпіталізацій. У МОЗ прогнозували, що сплеск омікрону в Україні триватиме до квітня.