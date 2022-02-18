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Україна пройде пік захворюваності на коронавірус за 2-3 тижні, – Ляшко

Три з пʼяти "червоних" областей готуються до послаблення обмежень. 

Україна пройде пік захворюваності на коронавірус за 2-3 тижні, – Ляшко
Фото: EPA/UPG

В Україні третій тиждень поспіль знижується захворюваність на коронавірус, а в три останні дні число виписаних із лкарень перевищувало госпіталізованих.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив у коментарі журналістам в кулуарах парламенту. 

Ляшко зазначив, що пацієнтами зайнято менше 40% ліжок, відведених для хворих на ковід. Ще менше зайнято тими, хто потребує кисневої терапії.

Три з пʼяти областей, які були віднесені до "червоної зони", готується перейти до "жовтої". Це Рівненська, Закарпатська та Івано-Франкцівська області. Крім них, зараз "червоні" ще Луганщина та Хмельницька область. 

Україна, за словами міністра, зараз уже проходить пік захворюваності.

"Думаю, 2-3 тижні і будемо іти вниз, якщо не буде непередбачуваних особливостей штаму коронавірусу", – зазначив очільник міністерства охорони здоровʼя.

Нагадаємо, 10 лютого Ляшко заявив, що Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19. При цьому спостерігався пік захворюваності – близько 40 000 випадкіа на день, але не госпіталізацій. У МОЗ прогнозували, що сплеск омікрону в Україні триватиме до квітня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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