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ГУР Міноборони оприлюднило список обʼєктів у ОРДЛО, де окупанти можуть влаштувати підрив

Теракт може призвести до технологічної катастрофи. 

ГУР Міноборони оприлюднило список обʼєктів у ОРДЛО, де окупанти можуть влаштувати підрив
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список обʼєктів промисловості на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де ворожі війська можуть вчинити теракт задля створення приводу для нападу – так званого casus belli.

На сторінці ГУР у Facebook зазначили, що керівництвом Російської Федерації розглядається можливість організації терористичного акту на одному із підприємств так званих ДНР та ЛНР, який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні та загибелі значної кількості місцевих мешканців.

Українською мовою наведено перелік обʼєктів, щодо яких у ГУР МО наявна інформація, російською – інформація з псевдореспублік. 

Потенційно небезпечні об’єкти, розміщенні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях згідно з аналітикою ГУР МО України:

  • Філія №4 ЗАТ «Внешторгсервис» - «Енакиевский коксохимпром» (м. Єнакієве).
  • Філія №6 ЗАТ «Внешторгсервис» - «Ясиновский коксохимический завод» (м. Макіївка).
  • Філія №7 ЗАТ «Внешторгсервис» - «Макеевкокс» (м. Макіївка).
  • Шахта «Юний Комунар» (н.п. Бунге).
  • ДП «Донецький казенний завод хімічних виробів» (м. Донецьк).
  • ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка)
  • Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське)
  • Державне підприємства «Горлівський хімічний завод» (м. Горлівка)
  • ТОВ «ЭЛИС ВТБ-2»
  • ПАТ Торгово-производственная фирма «Полюс»
  • Фільтраційні станції

Також ГУР МОУ були отримані дані окупантів щодо потенційно небезпечних об’єктів, які розміщенні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях (назви мовою оригіналу):

м. Донецьк: 

  • ООО «ДПЗ» 
  • ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВИНТЕРПРОМ» 
  • Гидроузел №26 «Красная звезда» 
  • ПУ «Донецкгорводоканал» 
  • ГП «Вода Донбасса» - хлор
  • Петровский водопроводный узел 
  • ЧАО «Донецкрыба»
  • КО «Холод Плюс»
  • Хлораторная шахты «им. М. Горького»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная шахты «17-17 бис»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная шахты «Лидиевка»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная шахты «им. Е.Т. Абакумова»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная шахты «им. М.И, Калинина» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактики и рекультивации земель» ГП «Макеевуголь»
  • Хлораторная шахты №9 «Капитальная»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная шахты «им. А.Ф.Засядько»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная шахты «им. Челюскинцев»
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»
  • Хлораторная ВОК шахты «Заперевальная – 2» 
  • ОП «ДУТППОРЗ»
  • ГП «ДУЭК»

м. Горлівка: 

  • Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • ООО «Твой производитель»
  • ГП «Стирол»
  • ГП «Горловский химический завод»
  • Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП «Укрхимтрансаммиак»

м. Дебальцеве: 

  • Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Хлораторная ВНС «Перекачка» Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»

м. Докучаєвськ: 

  • Государственный резервный фонд ДНР (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный)

м. Єнакієве: 

  • Филиал №4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис»
  • Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»

м. Хрестівка (Кировское)

  • Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»

м. Макіївка

  • Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • ПАО «Торгово-производительная фира «Полюс»
  • ООО «ЭЛИС ВТБ-2»
  • Склад хлора ОП «Шахта»Яисновская-Глубокая» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
  • Очисные сооружения «Шахта «Холодная Балка» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
  • Очистные сооружения ЧПП «Горняк-95»
  • ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
  • Очисные сооружения СП «ВОК ЛШ им. В.И. Ленина» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
  • Филиал №6 «ЯКХЗ» ЗАО «Внешторгсервис»
  • Филиал №7 «Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис»

м. Харцизьк

  • Филиал №1 «Харцызский сталепроводочный канатный завод «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8»
  • Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
  • Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (пгт. Зуевка)
  • ОП «Зуевская ГЭС» РП «Энергия Донбасса» (г. Зугрэс)
  • Очистные сооружения ПУ «Зугрэсводоканал» ГП «Вода Донбасса» (г. Зугрэс)

м. Шахтарськ

  • Очисные сооружения Шахтёрского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»

Амвросіївський район

  • Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»

Нагадаємо, українська розвідка також повідомила, що до Донецька прибули бойовики ПВК "Вагнер", які готуються вчинити там теракт – підірвати житлові будинки. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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