ГУР Міноборони оприлюднило список обʼєктів у ОРДЛО, де окупанти можуть влаштувати підрив

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список обʼєктів промисловості на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де ворожі війська можуть вчинити теракт задля створення приводу для нападу – так званого casus belli.
На сторінці ГУР у Facebook зазначили, що керівництвом Російської Федерації розглядається можливість організації терористичного акту на одному із підприємств так званих ДНР та ЛНР, який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні та загибелі значної кількості місцевих мешканців.
Українською мовою наведено перелік обʼєктів, щодо яких у ГУР МО наявна інформація, російською – інформація з псевдореспублік.
Потенційно небезпечні об’єкти, розміщенні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях згідно з аналітикою ГУР МО України:
- Філія №4 ЗАТ «Внешторгсервис» - «Енакиевский коксохимпром» (м. Єнакієве).
- Філія №6 ЗАТ «Внешторгсервис» - «Ясиновский коксохимический завод» (м. Макіївка).
- Філія №7 ЗАТ «Внешторгсервис» - «Макеевкокс» (м. Макіївка).
- Шахта «Юний Комунар» (н.п. Бунге).
- ДП «Донецький казенний завод хімічних виробів» (м. Донецьк).
- ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка)
- Хімічне казенне об’єднання ім. В. Петровського (м. Петровське)
- Державне підприємства «Горлівський хімічний завод» (м. Горлівка)
- ТОВ «ЭЛИС ВТБ-2»
- ПАТ Торгово-производственная фирма «Полюс»
- Фільтраційні станції
Також ГУР МОУ були отримані дані окупантів щодо потенційно небезпечних об’єктів, які розміщенні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях (назви мовою оригіналу):
м. Донецьк:
- ООО «ДПЗ»
- ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВИНТЕРПРОМ»
- Гидроузел №26 «Красная звезда»
- ПУ «Донецкгорводоканал»
- ГП «Вода Донбасса» - хлор
- Петровский водопроводный узел
- ЧАО «Донецкрыба»
- КО «Холод Плюс»
- Хлораторная шахты «им. М. Горького»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная шахты «17-17 бис»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная шахты «Лидиевка»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная шахты «им. Е.Т. Абакумова»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная шахты «им. М.И, Калинина» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактики и рекультивации земель» ГП «Макеевуголь»
- Хлораторная шахты №9 «Капитальная»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная шахты «им. А.Ф.Засядько»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная шахты «им. Челюскинцев»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
- Хлораторная ВОК шахты «Заперевальная – 2»
- ОП «ДУТППОРЗ»
- ГП «ДУЭК»
м. Горлівка:
- Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»
- Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»
- Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- ООО «Твой производитель»
- ГП «Стирол»
- ГП «Горловский химический завод»
- Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП «Укрхимтрансаммиак»
м. Дебальцеве:
- Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- Хлораторная ВНС «Перекачка» Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
м. Докучаєвськ:
- Государственный резервный фонд ДНР (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный)
м. Єнакієве:
- Филиал №4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис»
- Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- Склад хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
м. Хрестівка (Кировское)
- Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
м. Макіївка
- Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- ПАО «Торгово-производительная фира «Полюс»
- ООО «ЭЛИС ВТБ-2»
- Склад хлора ОП «Шахта»Яисновская-Глубокая» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
- Очисные сооружения «Шахта «Холодная Балка» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
- Очистные сооружения ЧПП «Горняк-95»
- ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
- Очисные сооружения СП «ВОК ЛШ им. В.И. Ленина» ОП «Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель» ГП «Макеевуголь»
- Филиал №6 «ЯКХЗ» ЗАО «Внешторгсервис»
- Филиал №7 «Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис»
м. Харцизьк
- Филиал №1 «Харцызский сталепроводочный канатный завод «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8»
- Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
- Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (пгт. Зуевка)
- ОП «Зуевская ГЭС» РП «Энергия Донбасса» (г. Зугрэс)
- Очистные сооружения ПУ «Зугрэсводоканал» ГП «Вода Донбасса» (г. Зугрэс)
м. Шахтарськ
- Очисные сооружения Шахтёрского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
Амвросіївський район
- Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»
Нагадаємо, українська розвідка також повідомила, що до Донецька прибули бойовики ПВК "Вагнер", які готуються вчинити там теракт – підірвати житлові будинки.