Рятувальники попередили про значну небезпеку лавин на Франківщині та Закарпатті

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

"20-21 лютого на високогір'ї зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - заявили рятувальники.

Нагадаємо, що 4 лютого в Австрії на околицях міста Шпісс (Тіроль) п’ять людей загинули внаслідок сходження снігової лавини.

У січні громадянин Канади Майкл Крифт, який обіймав посаду голови координаційної групи Управління гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй, загинув на гірськолижному курорті Ерджієс у центральній частині Туреччини.