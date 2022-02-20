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Рятувальники попередили про значну небезпеку лавин на Франківщині та Закарпатті

Прогноз стосується 20-21 лютого.

Рятувальники попередили про значну небезпеку лавин на Франківщині та Закарпатті
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

"20-21 лютого на високогір'ї зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - заявили рятувальники.

Нагадаємо, що 4 лютого в Австрії на околицях міста Шпісс (Тіроль) п’ять людей загинули внаслідок сходження снігової лавини.

У січні громадянин Канади Майкл Крифт, який обіймав посаду голови координаційної групи Управління гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй, загинув на гірськолижному курорті Ерджієс у центральній частині Туреччини.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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