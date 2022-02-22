Міноборони РФ заявило про намір "узяти під захист" мешканців ОРДЛО

У Міністерстві оборони Росії заявили, що ситуація на Донбасі "має тенденцію до загострення".

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Микола Панков, передає "Інтерфакс".

"Ситуація в Донецькій та Луганській народних республіках, на превеликий жаль, дуже складна, вона має тенденцію до загострення. Ми маємо взяти під захист жителів цих молодих держав, багато з них, сотні тисяч, є громадянами РФ", - сказав Панков на засіданні Ради Федерації.

Він заявив, що Україна "зосередила на кордонах із "ДНР" та "ЛНР" 60-тисячне угруповання з важкою технікою, ракетними комплексами та системами залпового вогню".

"Переговори зайшли в глухий кут. Українське керівництво стало на шлях насильства та кровопролиття", - сказав заступник міністра оборони РФ. Панков також відзначив "активну роботу терористичних та диверсійних груп".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "незалежними республіками" терористичні організації "ДНР" та "ЛНР". Сторони підписали також "договір про дружбу та співпрацю та взаємну допомогу". Держдума та Рада Федерації 22 лютого ратифікували обидва договори.

Росія також визнала кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах.

Сьогодні Рада Федерації також дозволила Путіну використовувати збройні сили Росії за межами країни. Президент РФ пізніше заявив, що не оголошував, що російські війська "прямо зараз підуть" на Донбас.