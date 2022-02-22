Рада Федерації дозволила Путіну використовувати збройні сили Росії за межами країни

Рішення Ради набирає чинності з дня його ухвалення.

Рада Федерації дала згоду Путіну на використання збройних сил РФ за межами країни у зв'язку із ситуацією в Донбасі, повідомляє російське агентство ТАСС.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні верховної палати російського парламенту. "За" проголосувало 153 сенатори.

"Загальна чисельність формувань збройних сил РФ, райони їх дій, що стоять перед ними завдання, терміни перебування за територією РФ визначаються президентом РФ відповідно до Конституції РФ", - йдеться в тексті рішення.

Документ набирає чинності з дня його ухвалення.

Напередодні російський президент Володимир Путін направив у Раду Федерації звернення про використання російських військ за межами РФ.

Перед розглядом рішення профільні комітети Ради висловилися за те, щоб надати Путіну такий дозвіл.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії ратифікувала договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ЛДНР". Перед цим аналогічне рішення ухвалила Держдума РФ.

Сьогодні командувач ОТУ "Північ" Дмитро Красильников повідомив, що війська РФ перебувають на кордоні з Україною як з північного, так і зі східного боку. Вони час від часу проводять демонстраційні дії - під’їжджають на відстань 2-3 км, проводять маневри та повертаються.