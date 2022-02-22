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Російські найманці 47 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено двох військовихх

30 разів окупанти застосували заборонене озброєння.

Російські найманці 47 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено двох військовихх
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 47 порушень, 30 з яких -  із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська використовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стртілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

нагадаємо, раніше командувач ОТУ "Північ" Дмитро Красильников повідомив, що російські військові проводять "маневри" на Луганщині: від’їжджають на відстань 2-3 км та повертаються. Ці заходи, наголосив він, спрямовані на залякування місцевого населення та підрозділів особового складу ЗСУ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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