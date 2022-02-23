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Симоньян, Соловйов та інші роспропагандисти потрапили під санкції ЄС, – The Insider

Офіційно імена підсанкційних росіян оприлюднять сьогодні. 

Симоньян, Соловйов та інші роспропагандисти потрапили під санкції ЄС, – The Insider
Владимир Соловьев
Фото: naviny.by

Російські пропагандисти включно з речницею МЗС РФ Марією Захаровою потрапили під санкції ЄС. Про це пише видання The Insider із посиланням на джерела в структурах Євросоюзу.

Крім Захарової, поповнили перелік підсанкційних осіб телеведучий Володимир Соловйов, глава RT Маргарита Симоньян та віцеспікер Держдуми Петро Толстой.

За даними видання, обмежувальні заходи серед інших застосовані і проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу, всіх депутатів Думи, банку "друзів Путіна" "Россия", ВЭБ, Промсвязьбанку. Всім фізичним особам заборонено вʼїзд на територію Євросоюзу, а наявні там активи будуть заморожені.

За даними нині увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального, щонайменше Соловйов володіє майном в Євросоюзу – нерухомістю в Італії. 

Офіційно затвердити санкційні списки в ЄС мають сьогодні. 

Нагадаємо, санкції проти Росії були впроваджені учора низкою країн за визнання "незалежності" окремих районів Донецької і Луганської областей. Президент РФ Володимир Путін також офіційно дозволи ввести в Україну російські війська. 

У відповідь на це західні держави, а також Японія та Австралія, оголосили перший пакет санкцій. Другий буде вжито в разі продовження Росією вторгнення. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель оголосив увечері 22 лютого, що, крім депутатів Думи, санкціям піддали 27 фізичних та юридичних осіб, "які відіграють роль у підриві або загрозі територіальній цілісності України, суверенітету та незалежності". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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