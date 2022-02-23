Міністр також зазначив, що Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном про початок програми, подібної до ленд-лізу, який діяв під час Другої світової війни.

Про це Кулеба заявив на брифингу за підсумками зустрічі з Блінкеном.

"Сьогодні ми провели переговори з Блінкеном щодо заходів, які потрібно вжити, щоб підвищити нашу обороноздатність. Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз, яка допоможе підвищити рівень нашої стійкості та підвищить можливість захищати себе", - заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя, натомість підготовлено два плани.

План А – використати всі можливості, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

План Б – якщо план А не спрацює, то Україна воюватиме за кожен дюйм своєї території, воюватиме, доки не переможе.

Нагадаємо, напередодні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що за останній місяць в Україну прибуло 49 літаків із військовою допомогою від міжнародних партнерів