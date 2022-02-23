Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін
Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
​Медведєв: "Ласкаво просимо в новий світ, де європейці платитимуть за газ 2 тис. євро"
​Медведєв: "Ласкаво просимо в новий світ, де європейці платитимуть за газ 2 тис. євро"
Великобританія вводить санкції проти пʼяти банків Росії та трьох олігархів
Великобританія вводить санкції проти пʼяти банків Росії та трьох олігархів
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
ГоловнаСвіт

Кулеба та Блінкен домовилися про "Ленд Ліз" для України

Міністр також зазначив, що Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя.

Кулеба та Блінкен домовилися про "Ленд Ліз" для України
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном про початок програми, подібної до ленд-лізу, який діяв під час Другої світової війни.

Про це Кулеба заявив на брифингу за підсумками зустрічі з Блінкеном.

"Сьогодні ми провели переговори з Блінкеном щодо заходів, які потрібно вжити, щоб підвищити нашу обороноздатність. Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз, яка допоможе підвищити рівень нашої стійкості та підвищить можливість захищати себе", - заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя, натомість підготовлено два плани. 

План А – використати всі можливості, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

План Б – якщо план А не спрацює, то Україна воюватиме за кожен дюйм своєї території, воюватиме, доки не переможе.

Нагадаємо, напередодні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що  за останній місяць в Україну прибуло 49 літаків із військовою допомогою від міжнародних партнерів

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також