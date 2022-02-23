Міноборони Азербайджану заявило про обстріл на кордоні з Вірменією

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл позицій військових у Кельбаджарському районі з боку збройних сил Вірменії.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"23 лютого о 03:55 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у населеному пункті Йухари Шорджа Басаркечярського району без будь-якої причини обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії, дислоковані в населеному пункті Зяйлик Кяльбаджарського району", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони також зазначили, що азербайджанські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 12 січня Міноборони Вірменії та Азербайджану повідомили про бої на кордоні. Вірменська сторона заявила про трьох загиблих, азербайджанська – про одного бійця, який став шехідом.

В 2020 році між Азербайджаном та Вірменією відбулась війна, в ході якої Азербайджан повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати. Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".