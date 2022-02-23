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Окупаційні війська на Донбасі здійснили 96 обстрілів і застосовували "Гради"

Унаслідок обстрілів загинув військовий, ще один отримав поранення, п'ятеро – травмовані.

Окупаційні війська на Донбасі здійснили 96 обстрілів і застосовували "Гради"
Українські воїни на передовій
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж минулої доби, 22 лютого, на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких – із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Вісім разів Щастя – з БМ-21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Муратове–- з БМ-21 «Град». Кряківку – з БМ-21 «Град».

Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Три рази Широкіне – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів. Травневе – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Красногорівку – з протитанкових гармат МТ-12. Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм. Двічі Мар'їнку – з артилерії калібру 122 мм. П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Богданівку – з мінометів калібру 120 мм. Три рази Жовте – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів. Двічі рьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів. Південне - з мінометів калібру 82 мм. Піски – з мінометів калібру 120 мм. Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм. Три рази Чермалик – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Двічі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм. Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.

Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів. Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Майорськ – з мінометів калібру 82 мм. Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї. Шуми – з мінометів калібру 120 мм. Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів. Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Станицю Луганську – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів. Двічі Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Опитне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм. Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу один військовий отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один боєць – отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Ще п'ятеро – отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", – йдеться в повідомленні.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Нагадаємо, згідно з мінськими домовленостями, українські військові та бойовики повинні відвести важке озброєння від лінії зіткнення. Використання "Градів", танків, гаубиць і іншого подібного озброєння заборонено.

Однак, вчора президент Росії Володимир Путін заявив, що після визнання квазіреспублік "ЛНР-ДНР" Мінські угоди перестали існувати. Він також розпорядився ввести російські війська в ОРДЛО, однак, зазначив, що це станеться "не прям зараз". При цьому Путін заявив, що Росія надасть псевдореспублікам військову допомогу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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