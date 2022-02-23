У Переяславі проголосували за знесення пам’ятки "Навіки разом з Росією"

80% проголосували за знесення монумента, та лише 16 осіб були проти.

У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".

Про це повідомив український соціолог Сергій Штепа.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".

Нагадаємо, 6 вересня в Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою, який знаходився у сквері на вулиці Маршала Якубовського недалеко від іподрому. Після цього в МЗС Росії заявили, що "нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язане або хоча б має відношення до Росії".

В українському МЗС відповіли, що здивовані такою позицією Росії, яка окупувала Крим та частину Донбасу, адже "дружба на танках не будується".