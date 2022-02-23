Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін
Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Переяславі проголосували за знесення пам’ятки "Навіки разом з Росією"

80% проголосували за знесення монумента, та лише 16 осіб були проти.

У Переяславі проголосували за знесення пам’ятки "Навіки разом з Росією"
Фото: kyivregion.info

У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".

Про це повідомив український соціолог Сергій Штепа.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".

Нагадаємо, 6 вересня в Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою, який знаходився у сквері на вулиці Маршала Якубовського недалеко від іподрому. Після цього в МЗС Росії заявили, що "нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язане або хоча б має відношення до Росії".

В українському МЗС відповіли, що здивовані такою позицією Росії, яка окупувала Крим та частину Донбасу, адже "дружба на танках не будується".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також