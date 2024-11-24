На Київщині внаслідок дронової атаки росіян пошкоджено підприємство

Уночі 20 листопада в Київській області уламки збитих російських "шахедів" пошкодили садок, школу, магазини і адмінбудівлі .

Кравченко додав, що частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - написав він у фейсбуці.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Кравченко додав, що частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies