На Київщині внаслідок дронової атаки росіян пошкоджено підприємство

На Київщині внаслідок чергової дронової атаки росіян пошкоджено промислове підприємство.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.
"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - написав він у фейсбуці.
Кравченко додав, що частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає.
Уночі 20 листопада в Київській області уламки збитих російських "шахедів" пошкодили садок, школу, магазини і адмінбудівлі.