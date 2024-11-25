Уночі росіяни знову намагалися атакувати Київ "шахедами", працювала ППО

Уламки впали на приватну забудову в Дарницькому районі столиці.

У ніч на 25 листопада росіяни знову атакували Україну "шахедами". В Києві зафіксували падіння уламків ворожих дронів у кількох районах.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Повітряну тривогу у столиці та області оголосили близько 22:30. Згодом у Києві пролунали вибухи. По ворожих дронах працювали сили протиповітряної оборони.

У КМВА повідомили, що уламки впали на приватну забудову в Дарницькому районі. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

У ніч на 24 листопада ЗС РФ знову атакували Київ ударними безпілотниками. Сили ППО знищили понад десять "шахедів", які атакували столицю з різних напрямків.