Буданов на засіданні Ради Україна-НАТО розповів про російську ракету "Кєдр" і закликав посилити ППО

Представники України пояснили виклики та загрози для євроатлантичної безпеки, а також перелічили цілі, яких прагнула досягнути Росія.

26 листопада керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО. У засіданні також взяв участь виконувач обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Буданов проінформував партнерів про характеристики російської ракети середньої дальності із комплексу "Кєдр", якою Росія завдала удару по Дніпру.

"Застосування росією «Кєдра» спрямоване, зокрема, на залякування союзників України з метою позбавити підтримки нашої держави у війні за незалежність", – наголосив він.

Буданов і Кривоножко описали наслідки атаки, а також пояснили виклики та загрози для євроатлантичної безпеки, перелічили цілі, яких прагнула досягнути Росія. Вони закликали партнерів з НАТО підсилити систему протиповітряної оборони України.

"Представники Альянсу засудили дії Росії та запевнили у подальшій підтримці України. Вони також наголосили, що єдиною адекватною відповіддю на застосування балістичної ракети середньої дальності є збільшення поставок озброєння, необхідного Україні для боротьби",– зазначили в ГУР Міноборони.