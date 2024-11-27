Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025

Війна проти України за три роки майже зруйнувала бізнес, який СРСР і Росія будували протягом пів століття.

Російський газовий монополіст "Газпром" у своєму внутрішньому плануванні на 2025 рік припускає, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024.

Про це повідомляє Reuters.

Україна не планує продовжувати транзитні відносини, які забезпечували транспортування газу з Росії до Європи протягом десятиліть. Росія ж на словах заявила про готовність продовжувати постачання газу через Україну, але у внутрішньому плануванні "Газпром" припускає, що транзиту через Україну не буде.

До повномасштабного вторгнення в Україну Росія була головним постачальником газу до Європи. Війна та пошкодження газопроводу "Північний потік" у 2022 прзвели до переорієнтації ЄС на інших постачальників. Як наслідок, у 2023 транзит газу через Україну скоротився до 15 млрд кубометрів.

У 2025 очікується скорочення експорту газу до Європи та Туреччини ("Газпром" вживає для позначення цього експорту термін "далеке зарубіжжя") на 20% (з 49 млрд кубометрів до 39 млрд кубометрів). Газопостачання до Туреччини буде забезпечуватись трубопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік". Ще 38 млрд кубометрів Росія зможе експортувати до Китаю через газопровід "Сила Сибіру".

"Від часу відкриття великих родовищ газу в Сибіру після Другої світової війни радянські, а згодом пострадянські лідери витратили пів століття на створення енергетичного бізнесу, який пов'язав СРСР, а згодом і Росію з економіками Європи. Війна та вибухи майже зруйнували цей зв’язок", – пише агентство.

Раніше Reuters повідомило, що з 16 листопада "Газпром" припиняє поставки газу транзитом через Україну для австрійської компанії OMV. Водночас австрійська сторона очікувала на такий крок, оскільки раніше арбітражний суд присудив “Газпром експорту” виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.

Втім видання Bloomberg повідомило, що Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії. Після відключення австрійської фірми OMV цей обсяг газу забирають або переміщають інші покупці.

Як відомо, в грудні 2019 році Україна підписала газовий транзитний контракт на п'ять років – його термін спливає з 2025. Водночас у ЄС розглядають ще один варіант – постачати азербайджанський газ через українську ГТС. Докладніше про це читайте в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу" на ЛБ.