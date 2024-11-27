“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
ГоловнаСвіт

Кількість загиблих від отруєння алкоголем туристів у Лаосі зросла до шести. Місцева влада затримала 8 людей

Загиблі мешкали в одному гостелі. 

Кількість загиблих від отруєння алкоголем туристів у Лаосі зросла до шести. Місцева влада затримала 8 людей
Фото: ukrinform.ua

Унаслідок отруєння алкоголем у Лаосі померли шестеро туристів. Місцева поліція затримала по цій справі вісім людей, пише BBC.

Загиблі відпочивальники приїхали до Лаосу з різних країн. Двоє з них – австралійки Б'янка Джонс та Голлі Боулс, обидві дев'ятнадцятирічні. 

Іншими загиблими є 28-річний британець Саймон сайт, 57-річний Джеймс Луіс Гатсон зі США, 20-річна Анна-Софі Орклід Койман та 21-річна Фрея Соренсен із Данії. 

Гатсона знайшли мертвим у ванній його номера. Там же знайшли порожні склянки. Койман і Соренсен знайшли у їхніх кімнатах ще живими і госпіталізували до місцевої лікарні. 

Причиною смерті стала токсична суміш, додана до самопального алкоголю. Всі загиблі проживали в одному гостелі – Nana Backpackers. Його власник відкинув звинувачення в подачі незаконного алкоголю.

Невідомо, яка кількість людей також відчула погіршення здоров'я. Розслідування вважає, що причиною отруєння став метанол. Цей спирт нерідко використовують у самопальному алкоголі. Отруєння цією речовиною не є рідкістю для країн Південно-Східної Азії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies