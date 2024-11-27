Кількість загиблих від отруєння алкоголем туристів у Лаосі зросла до шести. Місцева влада затримала 8 людей

Унаслідок отруєння алкоголем у Лаосі померли шестеро туристів. Місцева поліція затримала по цій справі вісім людей, пише BBC.

Загиблі відпочивальники приїхали до Лаосу з різних країн. Двоє з них – австралійки Б'янка Джонс та Голлі Боулс, обидві дев'ятнадцятирічні.

Іншими загиблими є 28-річний британець Саймон сайт, 57-річний Джеймс Луіс Гатсон зі США, 20-річна Анна-Софі Орклід Койман та 21-річна Фрея Соренсен із Данії.

Гатсона знайшли мертвим у ванній його номера. Там же знайшли порожні склянки. Койман і Соренсен знайшли у їхніх кімнатах ще живими і госпіталізували до місцевої лікарні.

Причиною смерті стала токсична суміш, додана до самопального алкоголю. Всі загиблі проживали в одному гостелі – Nana Backpackers. Його власник відкинув звинувачення в подачі незаконного алкоголю.

Невідомо, яка кількість людей також відчула погіршення здоров'я. Розслідування вважає, що причиною отруєння став метанол. Цей спирт нерідко використовують у самопальному алкоголі. Отруєння цією речовиною не є рідкістю для країн Південно-Східної Азії.