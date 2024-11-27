Ізраїль закликав ліванців поки що не повертатися додому, попри припинення вогню

Ізраїль закликав поки що не повертатися додому мешканців півдня Лівану, які раніше покинули свої домівки. З аналогічним закликом виступила і армія Лівану. Однак деякі уже почали повернення, пишуть BBC та Reuters. Журналісти зафіксували машини з цивільними, наповнені домашніми речами, які їхали в бік півдня країни.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" почала діяти сьогодні о 4 ранку. Її уклали за посередництва США та Франції.

Відповідно до неї, ліванська армія розгорне свої сили в кількості 5000 осіб на півдні країни.

Сирія тим часом заявила, що внаслідок ізраїльського удару, що відбувся після набуття чинності перемир'я, на перетині її території та Лівану загинули двоє військових і четверо цивільних людей. Ще 12 поранені.

Війна між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою"

8 жовтня 2023, наступного дня після нападу ХАМАС на ізраїльську територію, ліванська "Хезболла" дала зрозуміти, що також воюватиме проти Ізраїлю. З ліванської території по Ізраїлю вдарили мінометами. Ізраїльтяни у відповідь відкрили вогонь з артилерії.

Уже наступного дня на півночі Ізраїлю був бій з особами, що, згідно з повідомленнями, вторгнулися з Лівану.

Відтоді між Ізраїлем та "Хезболлою" спалахували бої та відбувалися обстріли, а в вересні цього року вони активізувалися. За один лише день Ліван повідомив про понад 500 загиблих, зокрема жінок і дітей, унаслідок ударів Ізраїлю по цілях "Хезболли". Ще 1500 людей, згідно з заявою, були поранені.

Загалом у Лівані повідомляли про три з половиною тисячі жертв і мільйони переселенців.