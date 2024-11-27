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Ізраїль закликав ліванців поки що не повертатися додому, попри припинення вогню

Сьогодні вранці почала діяти угода про завершення бойових дій. 

Ізраїль закликав ліванців поки що не повертатися додому, попри припинення вогню
Солдати ЦАХАЛу діють на півдні Лівану
Фото: IDF

Ізраїль закликав поки що не повертатися додому мешканців півдня Лівану, які раніше покинули свої домівки. З аналогічним закликом виступила і армія Лівану. Однак деякі уже почали повернення, пишуть BBC та Reuters. Журналісти зафіксували машини з цивільними, наповнені домашніми речами, які їхали в бік півдня країни. 

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" почала діяти сьогодні о 4 ранку. Її уклали за посередництва США та Франції.

Відповідно до неї, ліванська армія розгорне свої сили в кількості 5000 осіб на півдні країни.  

Сирія тим часом заявила, що внаслідок ізраїльського удару, що відбувся після набуття чинності перемир'я, на перетині її території та Лівану загинули двоє військових і четверо цивільних людей. Ще 12 поранені. 

Війна між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою"

8 жовтня 2023, наступного дня після нападу ХАМАС на ізраїльську територію, ліванська "Хезболла" дала зрозуміти, що також воюватиме проти Ізраїлю. З ліванської території по Ізраїлю вдарили мінометами. Ізраїльтяни у відповідь відкрили вогонь з артилерії.

Уже наступного дня на півночі Ізраїлю був бій з особами, що, згідно з повідомленнями, вторгнулися з Лівану. 

Відтоді між Ізраїлем та "Хезболлою" спалахували бої та відбувалися обстріли, а в вересні цього року вони активізувалися. За один лише день Ліван повідомив про понад 500 загиблих, зокрема жінок і дітей, унаслідок ударів Ізраїлю по цілях "Хезболли". Ще 1500 людей, згідно з заявою, були поранені. 

Загалом у Лівані повідомляли про три з половиною тисячі жертв і мільйони переселенців. 

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