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На півночі Ізраїлю почався бій із особами, що могли вторгнутися з Лівану

Ізраїльський сили ліквідували осіб, які, як вважається, перетнули кордон з ліванської території. 

На півночі Ізраїлю почався бій із особами, що могли вторгнутися з Лівану
Підрозділи ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю
Фото: https://twitter.com/HananyaNaftali

Ізраїльські збройні сили заявили про ліквідацію осіб, які, ймовірно, вторглися на північ країни. Обшук території триває, пише The Guardian із посиланням на громадське радіо Ізраїлю.

До того це радіо повідомило про стрілянину на півночі країни між ізраїльськими силами та особами, що, ймовірно, вторглися з території Лівану. Мешканцям міста Маалот наказали залишатися вдома.

Інформацію про ознаки проникнення з Лівану поширили для північних ізраїльських громад співробітники служби безпеки.

Ліван ударив по Ізраїлю на другий день нападу ХАМАС, 8 жовтня. З ліванської території Ізраїль обстріляли мінометами. У відповідь Ізраїль вдарив артилерією.

Учора ліванська партія "Хезболла" натякнула, що виступить проти Ізраїлю.

Боротьба Ізраїлю проти терористичних нападів ХАМАС триває з 7 жовтня. Армії вдалося відбити прикордонні із сектором Гази населені пункти, захоплені бойовиками. 

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