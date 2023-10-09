Польща відібрала у посольства РФ територію і віддала своїм військовим

Міністерство оборони Польщі заявило, що земельну ділянку та базу відпочинку у Скуб’янці вирішили передали польським Силам оборони. Про це йдеться у дописі МО Польщі у мережі "Х".

Раніше ця територія належала посольству Росії.

Глава оборонного відомства Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

Фото: Міноборони Польщі

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", – заявив він.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

Нагадаємо, Київ "поставив на паузу" розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ. В Україні вважають, що проблему із ввезенням української сільгосппродукції вдасться усунути у "найближчі тижні та місяці".