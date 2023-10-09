Війна в Ізраїлі. Уроки для України

Ізраїльські населені пункти під контролем супротивника, такого не було з 1973 року.

Ізраїль зазнав найбільших втрат протягом доби серед цивільних осіб за всю історію країни: на сьогодні 600 вбитих , до 700 зникли безвісти; лише в лікарню “Сорока” в Беер-Шеві надійшло понад 600 людей; усього поранено декілька тисяч; 150 людей у заручниках.

Те, що сталося в Ізраїлі в річницю війни Судного дня , має стати об'єктом пильної уваги в Україні: територію держави, яка витрачає на оборону понад 16 млрд доларів, змогли захопити зненацька загони легкої піхоти.

Фото: EPA/UPG

Війна – це шлях обману

Палестинці раптово атакували в шабат, після стратегічної кампанії прикриття – протестів у Єрусалимі та заяв ізраїльської розвідки, що метою нинішніх заворушень є економічні вимоги (квоти працівникам, постачання електрики та води, ослаблення блокади, медобслуговування).

Шабат збігся з великим святом Сімхат Тора – танцями й гуляннями з нагоди закінчення річного циклу читання Тори. Цього дня більшість релігійних солдатів прагнуть отримати звільнення, строковиків також відпускають до ранку понеділка, на базах залишаються добовий наряд, персонал обслуги (джобники) та порушники.

Навіть на півдні зброя переважно в збройових кімнатах, тобто в перші години чинив опір тільки наряд. У декількох місцях групи на дельтапланах атакували з неба – одразу розрізали опорні пункти, ще до приходу основних сил.

Украй потужна атака – до 800 бойовиків прорвали протяжний кордон з Газою з одночасним ракетним обстрілом півдня та центру країни.

ХАМАС та “Ісламський джихад” назвали операцію “Повінь Аль-Акса”.

ЦАХАЛ – “Залізні мечі”, явно з прицілом на наземну операцію.

Бойові дії

Палестинці атакували мережу КПП і веж на кордоні з автономією, одночасно розтягуючи оборону – пробиваючись за допомогою зарядів, ножиць, броньованих екскаваторів через сітчастий паркан, на мотоциклах, багі, джипах, перелітаючи на дельтапланах і парапланах з моторами, з моря на швидкісних човнах.

Флот, до речі, спрацював непогано, знищивши кілька катерів і десант на пляжі Закім – бойових плавців і спецпризначенців.

По вертольотах Армії оборони Ізраїлю, які намагалися витягти бійців АОІ (сили спецоперацій ЦАХАЛ. – LB.ua), котрих оточили біля кордону, відпрацювали з ПЗРК – пошкоджено дві машини.

Виведено з ладу мінімум чотири танки “Меркава” – по них прилітало і з дронів, і гранатометів.

Терор

Ціллю відразу стали не лише військові, а й цивільні – тепер ізраїльтяни мають свою “дорогу смерті”, шлях на Реїм, де стоять десятки розстріляних автомобілів.

Фото: EPA/UPG

Без вагань, одразу атакували мирне населення на багатьох останніх війнах.

Сирія, Ємен, Грузія, Україна, Ірак – некомбатанти стають ціллю, щоб у новій реальності вони не могли наводити дрони й артилерію, допомагати своїм військам як волонтери й інформатори, не чинили опору, координуючись в окупації з “великою землею” .

Нападник прагне спровокувати відтік місцевого населення, щоб спростити собі наступ, особливо в урбанізованих регіонах.

На кордоні з Газою проходив фестиваль електронної музики “Месібат Тева”, просто біля стіни, музика за мир – з нього викрали десятки молодих людей, зокрема, громадян ЄС. Забирали не лише солдатів з патрулів, поліцейських, а й любителів рейву з наметів.

Це чиста терористична атака: показати вразливість системи безпеки Ізраїлю, захопити заручників, зірвати переговори Єрусалима та Ер-Ріяда.

Фото: abcnews.go.com Убиті палестинськими бойовиками мирні жителі, Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня 2023 р.

Рейд

Саме переговори із саудитами, яким в Ізраїлі пообіцяли лібералізацію стосунків з Газою та послаблення блокади, багато в чому стали метою нападу. Потепління з арабським світом – не те, що потрібно радикалам з Гази.

Заходила на територію Ізраїлю переважно легка піхота: кулемети, ПТРК, тандемні постріли до гранатометів, кулемети на машинах. У ХАМАС та “Ісламського джихаду” на навчаннях і парадах стабільно проскакували російські “Корнети” та їхні іранські копії, сучасні ПЗРК.

Глава ХАМАС Ісмаїл Ганія часто літає в Москву обмінюватися досвідом, тому, думаю, не лише “Корнети” там від Кремля.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія

А ще дрони – щонайменше кілька відео скидів є у відкритому доступі, хтось курив досвід війни в одній північній країні. Добре, що ще не FPV. Утім уже є відео застосування іранських баражувальних Ababil-2.

Hamas drone dropping a bomb on an Israeli Merkava 4 tank



Militaries across the world will have to adapt to the new type of drone warfare that has been demonstrated over the past 18 months in Ukraine



War has yet again changed pic.twitter.com/dY8riSwihD — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Основа оборони ізраїльтян на півдні – бетонні вежі та паркан з брамою. Повністю автономні – з генераторами, сонячними батареями, колодязями.

Під час тривоги персонал замикає ворота і спускається в укриття, спостереження ведеться через дистанційну турель з камерами і амбразури.

На турель і скидали саморобні бомби з дронів, засліплювали гарнізони вогнем по амбразурах і штурмували лобовими атаками.

На базах, де значна частина добового наряду і працівників ховалися під час тривоги в укриттях, підготовлені групи штурмовиків стикалися з розрізненою обороною, яка посипалася в кількох місцях.

12-й і 51-й батальйони бригади “Голані” вступили в бій на кордоні і зазнали втрат.

Важкі втрати

Нападники узяли базу ЦАХАЛ у Кісуфімі на півдні, захопили вежу в кібуці Нір Ам, прорвалися до Сдерота, Офакіма та Ашкелона.

У Сдероті йшли вуличні бої: громадяни з мисливською зброєю та поліція Ізраїлю проти груп на пікапах із ДШК – цілком собі кадри війни за незалежність.

Постраждала поліція – захопили її станції у Сдероті, Рахові, Сегеві, там загинули два командири станцій та кілька операторів секретної служби “Ямам” (основний антитерористичний спецпідрозділ поліції Ізраїлю. – LB.ua).

Фото: https://twitter.com/DivyaSoti Поліцейська дільниця в місті Сдерот

До всього палестинці захопили пункт дислокації дивізії “Газа” в Реїмі. Тієї самої, яку по лінії АОІ заточували на протистояння ХАМАС.

На базі втрачено десятки одиниць техніки, включаючи танки з боєприпасами та паливом. Добре, що в арабів не дуже з трофейними командами та нарядами на відновлення техніки, а то було б погано.

Israeli tank in Hamas hands.



This is insane. pic.twitter.com/Y0b5UQqAWJ — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 7, 2023

Трофейні джипи вже катаються по Газі.

Загинув командир славнозвісної бригади “Нахаль” – як приватна особа зі зброєю в руках, намагаючись врятувати онука з дитсадка в Керем-Шаломі.

Порушено управління, серед убитих – підполковник дивізії зв'язку та офіцери дивізії “Газа”.

До вечора ЦАХАЛ перекинув у район свіжі сили з Єрусалима, спецпризначенців на гелікоптерах. Розпочато призов резервістів.

Заблоковану групу в поліції Сдерота знищили важким озброєнням.

Почалися удари високоточною зброєю по Газі – у нападників сотні вбитих, анклаву відрубали електропостачання. Загинув директор “міністерства внутрішніх справ” ХАМАС.

Чому так сталося?

Висновки для нас дуже прості: Ізраїль за останні роки сильно скоротив дивізію “Газа”, розформувавши центральну бригаду.

У багатьох ізраїльських ополчень на кордоні вилучили стрілецьку зброю, держава посилила контроль за нею – навіщо цивільним, якщо є найкращі у світі “Моссад”, "Ямам" і ЦАХАЛ?

Революцію дронів ізраїльтяни багато в чому створили самі, але з РЕБ і захистом від скидів у ЦАХАЛ не дуже – пошкоджені танки і вежі це підтверджують.

Палестинці з ХАМАС та “Ісламського джихаду” сильно еволюціонують на війні, де їх роками знищували літаки, високоточна зброя та дрони. Хочеш жити – будеш рости.

Hamas says it is using a new short-range rocket system called the Rajum. pic.twitter.com/tOXU0tqeAc — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

Вони мають кібернетичні війська, ударні БпЛА, ССО, систему підземних тунелів і центри управління, прикриті зверху цивільними об'єктами – лікарнями, школами.

Створено пускові на висотних будівлях, щоб збільшити дальність польоту ракет до максимуму, а якщо Ізраїль згодом зруйнує ці будинки, то вийде гарна картинка для європейських видань – із заплаканими жінками і дітьми.

Є ракети, здатні пройти до 100 км, – вранці завдавали ударів по передмістях Тель-Авіва, падали важкі “сигари” в Бат-Ямі і на півночі в Гуш-Дані. Під прикриттям ракетного обстрілу провели рейд, ціллю якого стало вбивство ізраїльтян і захоплення заручників.

Виявляється, для ракетної програми країни не потрібні Гусєв (ексочільник Укроборонпрому. – LB.ua), 70 тисяч працівників Укроборонпрому і ракетний завод у Дніпрі – достатньо підземних майстерень і іранських напрацювань.

Щоб зараз розділити Газу на три анклави, КПП, мінними полями, як це було до найкращих мирних домовленостей 1994 року в Осло, потрібно створювати ще кілька дивізій мінімум на дві, а краще на три бригади та спеціальні територіальні частини – це мільярди доларів і років сім роботи.

А ти ще спробуй її розділи – одну з найбільших міських агломерацій планети. Нафаршировану мінами і ПТРК.

Важка реальність Ізраїлю

Знову ж таки, все це вже було – заходили в Газу і створювали там ручні хамули (сімейні клани) палестинців, лояльні до Ізраїлю. Успіху стратегія не мала, як і опертя на християнські міліції в Південному Лівані.

А вводити війська знищувати ХАМАС та “Ісламський джихад” серед двохмільйонного анклаву, який менший за площею за нашу Горлівку, – це спровокувати купу довгострокових проблем самому Ізраїлю.

Фото: https://twitter.com/HananyaNaftali Підрозділи ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю

Аж до санкцій ООН через загибель і вимушену втечу мирного населення, втрати значної частини туризму через постійні обстріли (вже полетіли ракети з півдня Лівану від “Хезболли”), девальвації валюти через падіння перевалки південних портів і втрат фінсектору.

Але входити треба – знищити угруповання так, щоб той, хто прийшов на його місце, пам'ятав про долю попередників. Бо сьогодні загинуло кілька сотень ізраїльтян, а завтра може й кілька тисяч за добу.

Сьогодні вдарили з Гази, а завтра скоординуються з бойовиками в Південному Лівані та з іранськими частинами в Сирії.

Домовлятися після такого на Близькому Сході – як смерть.

Оперативно Ізраїль відіб'є атаку – для десятимільйонної країни кілька сотень убитих і тисяч поранених морально важко, але не смертельно. І стратегічно все в порядку: із супротивників вибито Сирію, налагоджено стосунки з Йорданією, Єгипет тримається підкреслено нейтрально.

Але безперервна війна, витрати на "Залізний купол" та іншу ПРО, покоління в укриттях під звуки сирен, хвилі ножових, автомобільних терактів, викрадень тримають державу в постійній напрузі, б'ють по економіці, зменшують хвилі міграції в країну і збільшують з неї.

Фото: EPA/UPG

Та сама війна на виснаження, яку ось уже 10 років ми ведемо на сході і після 2022-го на півдні й півночі.

Уроки для України

Так от, висновок для України дуже простий – якщо ти даєш противнику час на адаптацію, навіть технічна перевага і десятки мільярдів на оборону можуть не мати значення, є ризик отримати болісні втрати.

А ми ж воюємо не з арабами, а з країною, яка будує гіперзвукові ракети, має бригади спецпризначення, оголосила про формування десяти нових артилерійських дивізій і намагається випускати 2 млн снарядів на рік.

“Шахедів” за рік нам прийшло 600 штук, а тепер 500 на місяць. А скільки ми зробили ракет для ППО і снарядів для зенітних гармат?

Нам слід мобілізувати тил і промисловість набагато інтенсивніше, ніж Ізраїлю. І пам'ятати: попри стіну та вежі, прорив виявився можливим за рахунок раптовості і був досить важким для євреїв.

А в Україні на півночі сотні кілометрів лісів, якими розтягнуті прикордонники та кілька територіальних бригад – приватні фонди досі збирають їм на міномети.

Час прокидатися від стадіонів, перекладання плитки, чищення ставків і щитів з гербами.

Планета палає у війні. І як іранські дрони летять по наших терміналах із зерном, так вони і ракети летять по газових платформах і будинках ізраїльтян.

Фото: EPA/UPG

Селище Гроза і лікарня в Ашкелоні – це явища одного порядку. Як Буча і дорога Реїм.

Вісь Москва – Тегеран – Дамаск – Пхеньян склалася остаточно, і ми маємо справу з альянсом диктатур і терористів, які допомагають одне одному. Це сувора реальність 2023 року, в якій ми всі живемо.

Як держава, чию безпеку, як і безпеку Ізраїлю багато в чому забезпечують США, ми повинні докладно вивчати цей досвід.