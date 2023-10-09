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Тегеран не причетний до нападу ХАМАСу на Ізраїль, − представництво Ірану в ООН

Однак Тегеран "рішуче підтримує Палестину".

Тегеран не причетний до нападу ХАМАСу на Ізраїль, − представництво Ірану в ООН
Поліцейська дільниця у місті Сдерот
Фото: twitter.com/DivyaSoti

Представництво Ірану в ООН заявило, що Тегеран не причетний до нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, пише Reuters.

“Рішучі заходи, вжиті Палестиною, являють собою цілком законний захист від семи десятиліть репресивної окупації та жахливих злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом”, − йдеться в заяві місії.

Іран не приховує, що підтримує ХАМАС, фінансує та озброює це угруповання та ще одну палестинську бойову організацію “Ісламський джихад”.

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“Ми рішуче підтримуємо Палестину, однак ми не беремо участі у відповіді Палестини, оскільки вона виконується виключно самою Палестиною”, − зазначає представництво.

Вторгнення бійців ХАМАС в ізраїльські міста в суботу стало найсмертоноснішим вторгненням з часів атак Єгипту та Сирії під час війни Судного дня 50 років тому.

Місія Ірану в ООН пояснила “успіх” операції терористів ефектом несподіванки, що робить її “найбільшим провалом” ізраїльських організацій безпеки. У відповідь на атаки ХАМАС ізраїльська авіація завдала ударів по житлових кварталах, тунелях, мечеті та будинкам у секторі Гази.

Нагадаємо, президент Ірану Ібрагім Райсі зателефонував голові політбюро “Хамас” і заявив про підтримку палестинського народу. “Ви ощасливили ісламську націю цією ініціативою”, − сказав він, а також зазначив, що молиться Аллаху про нові перемоги.

Ліванська шиїтська партія “Хезболла” заявила, що не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю. Голова виконкому партії Гечем Сафіддін підкреслив, що “палестинські бійці не залишаться віч-на-віч з Ізраїлем".

Сили Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази. Від учорашнього опівдня ЦАХАЛ завдав 800 ударів по Сектору Гази, а загалом – 1149 авіаударів.

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