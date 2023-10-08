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Ліванська Хезболла натякнула, що виступить проти Ізраїлю

“Палестинські бійці не залишаться віч-на-віч з Ізраїлем".

Ліванська Хезболла натякнула, що виступить проти Ізраїлю
Гечем Сафіддін
Фото: Вікіпедія

Ліванська шиїтська партія “Хезболла” не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю.

Про це голова виконкому партії Гечем Сафіддін заявив на масовому мітингу у ліванській столиці Бейрут, передав телеканал Al Mayadeen.

“Ми не говорили, що будемо дотримуватися нейтральної позиції”, − зазначив шиїтський політик. 

Він підкреслив, що “палестинські бійці не залишаться віч-на-віч з Ізраїлем". За його словами, члени озброєного крила “Хезболла” перебувають зараз “там, де мають бути”.

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Телеканал також пише, що партія взяла на себе відповідальність за одночасний обстріл трьох ізраїльських військових об'єктів, розташованих на окупованих ліванських фермах Шебаа.

Нагадаємо, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу за два дні ескалації перевищила позначку в 600 осіб. Серед загиблих − мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено. Зі свого боку, палестинська влада заявила, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи, йдеться про цивільних чи про бойовиків. 

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