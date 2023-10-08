Ліванська Хезболла натякнула, що виступить проти Ізраїлю

Ліванська шиїтська партія “Хезболла” не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю.

Про це голова виконкому партії Гечем Сафіддін заявив на масовому мітингу у ліванській столиці Бейрут, передав телеканал Al Mayadeen.

“Ми не говорили, що будемо дотримуватися нейтральної позиції”, − зазначив шиїтський політик.

Він підкреслив, що “палестинські бійці не залишаться віч-на-віч з Ізраїлем". За його словами, члени озброєного крила “Хезболла” перебувають зараз “там, де мають бути”.

Телеканал також пише, що партія взяла на себе відповідальність за одночасний обстріл трьох ізраїльських військових об'єктів, розташованих на окупованих ліванських фермах Шебаа.

Нагадаємо, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу за два дні ескалації перевищила позначку в 600 осіб. Серед загиблих − мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено. Зі свого боку, палестинська влада заявила, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи, йдеться про цивільних чи про бойовиків.