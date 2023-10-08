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Ізраїль офіційно оголосив стан війни

Введено в дію «пункт 40 Алеф».

Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Фото: EPA/UPG

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни. Про це повідомляє BNN.

Тепер ЦАХАЛ має повну свободу дій, проте він зобовʼязаний доповідати політичному керівництву.

Востаннє цей пункт застосовувався 1973 року, у війну Судного дня. Цей пункт передбачає, що "держава не розпочинатиме війну і не вживатиме значних військових дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни, окрім як у разі відповідного рішення уряду".

"Політико-безпековий кабінет учора ввечері затвердив воєнний стан і, відповідно, проведення значних бойових дій. Це згідно зі статтею 40 Основного Закону про Уряд. Війна, нав’язана Державі Ізраїль через смертоносний терористичний напад із сектора Газа, почалася 7 жовтня 2023 року о 06:00", - пише пресслужба канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

У суботу, 7 жовтня, глава Міноборони Йоав Галант оголосив особливий стан на всій території Ізраїлю після терористичного нападу ісламістів ХАМАСу. Галант заявив, що ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить високу ціну. Він пообіцяв змінити обличчя реальності в Газі на 50 років вперед.

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