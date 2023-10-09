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Більше сотні українців в Ізраїлі не можуть виїхати з країни, – Ніколенко

На обліку консульства перебувають понад 14 тисяч українців.

Більше сотні українців в Ізраїлі не можуть виїхати з країни, – Ніколенко
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України отримало більше сотні звернень від українців, які наразі перебувають в Ізраїлі та не можуть виїхати з країни через скасовані авіарейси. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в ефірі телемарафону, – пише "Суспільне".

Офіційно на консульському обліку Посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тисяч українців. За словами Ніколенка, фактично станом на 9 жовтня, в Ізраїлі перебуває значно більше українців. Для допомоги українцям працює оперативний штаб МЗС.

"Дипломати вже мають більш як 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. На тлі загострення безпекової ситуації авіакампанії почали масово скасовувати авіарейси з та до Ізраїлю. Тож українські громадяни не можуть вилетіти, скориставшись рейсами, на які в них були квитки.МЗС зараз формує списки тих українців, у кого виникли труднощі з виїздом з Ізраїлю, дипломати шукають інші шляхи, як покинути країну", – повідомив речник МЗС.

Ніколенко також закликав інших українців, які мають проблеми з виїздом, але ще не повідомили про це, звернутися до МЗС України.

Нагадаємо, вчора внаслідок бойових дій в Ізраїлі, загинули дві українки. Також, МЗС вдалося розшукати українця, який до того вважався безвісти зниклим.

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