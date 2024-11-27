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Сили оборони: районі Антонівського мосту на Херсонщині ворог відпрацьовує форсувальні дії

На цьому напрямку є загорстрення, однак без загрози форсування Дніпра армією РФ.

Сили оборони: районі Антонівського мосту на Херсонщині ворог відпрацьовує форсувальні дії
війна з Росією, бійці ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

В районі Антонівського мосту, який з'єднує Херсон із лівобережжям, російська армія відпрацьовує форсувальні дії малими групами піхоти. Ситуація загострилася.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

Речник зазначає, що наразі це форсувальні дії малих груп ворожої піхоти в складі до відділення. 

"До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра", — зазначає речник.

Волошин додає, що наразі точаться запеклі бої за острів Круглик і біля Антонівського мосту, де ворог "промацує" оборону українських військ.

"За останні 2-3 тижні саме в цьому районі загострилась ситуація, тому що щодня ми там відзначаємо по декілька бойових зіткнень. Але чи форсуватимуть вони великими силами Дніпро - я думаю, що ні. Тому що операція з форсування водної перешкоди — це доволі складна операція, до якої залучається чимало сил і засобів, і ці сили і засоби наша розвідка помітила б. Тому хочу заспокоїти, що про велике форсування наразі мова не йде", — зазначив Волошин.

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