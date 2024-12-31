Суд у Південній Кореї видав ордер на арешт експрезидента

Південнокорейські ЗМІ повідомляють про рішення суду видати ордер на арешт відстороненого у порядку імпічменту президента Юн Сок Йоля.

Як пише Reuters, Феміда погодилася на затримання політика через звинучення у здійсненні заколоту. Таку правову оцінку було надано його рішенню оголосити в країні воєнний стан, який був швидко скасований під тиском парламенту та громадськості.

Об'єднана слідча група звернулася до суду з клопотанням про ордер на арешт після того, як Юн Сок Йоль проігнорував декілька викликів на допити та блокував здійснення обшуків у своєму офісі.

У разі виконання ухвали Феміди це буде перший випадок затримання глави держави у новітній історії Республіки Корея.