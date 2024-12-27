Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су

Це вже другий імпічмент у країні цього місяця. 14 грудня парламент оголосив імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю.

Національна асамблея проголосувала в п’ятницю, 27 грудня, за імпічмент виконувачу обов’язків президента Хан Дак Су менш ніж через два тижні після того, як він прийшов на посаду президента Юн Сук Йоля, якому було оголошено імпічмент через введення воєнного стану.

Як зазначає агентство Йонхап, пропозицію про імпічмент Хана було прийнято одноголосно 192 голосами проти 0.

Опозиційна Демократична партія (ДП), яка має 170 із 300 місць в Асамблеї, подала подання про імпічмент проти Хана напередодні після того, як він відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який виноситиме рішення у справі про імпічмент Юна.

ДП також назвала серед підстав для імпічменту участь Хана у введенні Юном воєнного стану та його відмову підтримати два законопроєкти спеціального прокурора, спрямовані проти Юна та першої леді Кім Кеон Хі.