На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждав цивільний

Унаслідок атаки російського БпЛА постражав житель села Микільське Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона у Микільському 59-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення грудної клітки, живота, травматичну ампутацію передпліччя, стегна та стопи.

Потерпілий наразі у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

1 січня російська армія атакувала з дрона цивільне авто поблизу Зеленівки Херсонської області. Також у Бериславі 59-річний чоловік зазнав травм через скидання вибухівки з російського дрона.