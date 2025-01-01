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На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждав цивільний

59-річний чоловік у важкому стані.

На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждав цивільний

Унаслідок атаки російського БпЛА постражав житель села Микільське Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Внаслідок скидання вибухівки  з дрона у Микільському 59-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення грудної клітки, живота, травматичну ампутацію передпліччя, стегна та стопи. 

Потерпілий наразі у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

1 січня російська армія атакувала з дрона цивільне авто поблизу Зеленівки Херсонської області. Також у Бериславі 59-річний чоловік зазнав травм через скидання вибухівки з російського дрона.

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