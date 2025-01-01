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Deep State: росіяни активізувалися навколо села Іванівка у районі Лиману

Ворог шукає можливість витіснити українські підрозділи по всьому відтинку Іванівка-Терни-Ямполівка-Торське.

Deep State: росіяни активізувалися навколо села Іванівка у районі Лиману
Лиманський напрямок

Уже певний час російські окупанти активізовуються в бік села Іванівка, що у районі Лиману.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

За рахунок постійного тиску піхотою ворог насичується в районі населеного пункту з подальшим просуванням. 

«Противник вже давно націлився на місцевість навколо річки Жеребець і постійно шукає можливість витіснити підрозділи СОУ по всьому відтинку Іванівка-Терни-Ямполівка-Торське. Найбільший тиск здійснюється на перші два села. В Іванівці кацапи побачили можливість просування, тож неодмінно взялися це реалізовувати. Найбільш неприємним буде вихід московитів на висоти за самим селом, тож зараз українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися і відтіснити його, зламавши задум», - зазначили у Deep State.

  • Генштаб ЗСУ у зведенні 1 січня повідомляв, що ворог збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакують окупанти поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.
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