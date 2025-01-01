Головне за середу, 1 січня: наслідки атаки дронів на Київ, 125 боєзіткнень, зупинка транзиту російського газу

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Сирський на Курському напрямку. Яким запам’ятається 1043-й день повномасштабної війни.

Рятувальники під час лідквідації наслідків атаки РФ на Київ 1 січня 2025 року

Через падіння уламків російських безпілотників у Печерському районі Києва пошкоджень зазнали 17 будівель. Серед них – офісні приміщення, будівля Національного Банку, освітній заклад, а також житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Для допомоги постраждалим працює гуманітарний штаб. Його розгорнули у спеціалізованій школі № 94 (вул. Ольгинська, 2/4). До штабу можна звернутися за допомогою та отримати консультацію щодо подальших дій.

Отримати консультацію щодо одноразової матеріальної допомоги можна за номером Управління соціального захисту населення Печерської РДА: 050-355-73-32.

Триває рятувальна операція з розбору завалів. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

Під час обстрілу Києва 1 січня загинув український науковець, нейробіолог Ігор Зима, передає «Громадське» з посиланням на першого секретаря у посольстві України в Кенії Олексія Бобровникова і його дружину Дарію Душечкіну.

Подружжя товаришувало із професором Зимою. За словами Душечкіної, Зима загинув разом з дружиною і котом «просто в себе вдома в ліжку».

Бобровников повідомляв, що науковець зранку не брав слухавку телефона. У дописі дипломата йдеться, що професор Зима жив у «сталінці з вежею» навпроти будівлі Національного банку України. Київська міська прокуратура опублікувала фотографію, на якій видно, що вежа та останній поверх будинку були зруйновані після російської атаки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 січня відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 32 атаки окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 січня – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив українських захисників.

"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", — написав Головком у Facebook.

Сирський відзначив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

"30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників. Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", — наголошує Головнокомандувач.

Президент Володимир Зеленський вважає, що зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви.

"Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - написав президент у Telegram.

Зеленський наголосив, що абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.

"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", - сказав він.

1 січня о 7:00 Україна зупинила прокачування газу з Росії до ЄС. Таким чином закінчилася понад півстолітня історія транзиту газу, який став не просто важливим способом заробітку для Москви, а й інструментом для корумпування політичних еліт в Європі. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році".

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!