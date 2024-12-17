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На кордоні вилучили обладнання для виготовлення цигарок на 5 млн грн

Обладнання виявили у вантажівці, яка прямувала через пункт пропуску “Рава-Руська” з Польщі.

На кордоні вилучили обладнання для виготовлення цигарок на 5 млн грн
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники виявили обладнання на 5 млн грн для виготовлення цигарок, яке намагалися незаконно завезти із Польщі. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Обладнання виявили у вантажівці, яка прямувала через пункт пропуску “Рава-Руська” у розібраному вигляді. 

Контрабандисти намагалися приховати призначення техніки, лише зазначивши, що вона для “пакування”. 

Під час огляду прикордонники спільно із співробітниками Бюро економічної безпеки виявили верстати для пакування тютюнових виробів у паперові пачки та верстати для виготовлення паперових пачок сигаретної продукції. 

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Правоохоронці обладнання вилучили і призначили низку судових експертиз.

Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети. Потужності, розташовані у лісовій зоні, добре замаскували.

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