Обладнання виявили у вантажівці, яка прямувала через пункт пропуску “Рава-Руська” з Польщі.

Прикордонники виявили обладнання на 5 млн грн для виготовлення цигарок, яке намагалися незаконно завезти із Польщі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Обладнання виявили у вантажівці, яка прямувала через пункт пропуску “Рава-Руська” у розібраному вигляді.

Контрабандисти намагалися приховати призначення техніки, лише зазначивши, що вона для “пакування”.

Під час огляду прикордонники спільно із співробітниками Бюро економічної безпеки виявили верстати для пакування тютюнових виробів у паперові пачки та верстати для виготовлення паперових пачок сигаретної продукції.

Правоохоронці обладнання вилучили і призначили низку судових експертиз.

Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети. Потужності, розташовані у лісовій зоні, добре замаскували.