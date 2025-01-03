У ДСНС прозвітували, що в Україні наразі функціонує понад 62 тисячі захисних споруд

До повномасштабного вторгнення було близько 20 тисяч таких споруд.

В Україні наразі функціонує понад 62 тисячі захисних споруд, а до повномасштабної війни їх було близько 20 тисяч.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, пише пресслужба МВС.

За словами Вітовецького, це відбулося внаслідок змін як законів, так і підзаконних актів. Зміни стосуються і конструктивних елементів захисних споруд. Зокрема, якщо йдеться про протирадіаційні укриття або сховища, то МВС і ДСНС спільно з Мінфраструктури і Міноборони визначили показник, наприклад, надмірного тиску ударної хвилі в 100 кілоПаскалів.

"Це достатньо великий тиск, але він обумовлений застосуванням сучасних зразків зброї, які росія постійно застосовує проти громадян України", – зазначив посадовець.

Крім того, зміни торкнулись таких елементів, як висота захисної споруди. Оскільки ще за радянських часів було прийнято стандарт висоти 1,9 м, то наразі вона повинна становити не менше 2,5 м.

За словами Вітовецького, рятувальники разом з поліцейськими постійно перевіряють стан укриттів і сховищ.

Найрозповсюдженішими порушеннями є відсутність місць для сидіння, питної води, другого або аварійного виходу з укриття. Після таких зауважень власники й балансоутримувачі укриттів усувають недоліки.

Вітовецький розповів, що систему централізованого оповіщення громадян про загрози реконструювали. Зараз триває процес модернізації регіональних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення.