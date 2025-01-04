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Через ворожі обстріли армії РФ на Харківщині поранено двох цивільних

Ворог атакував область дронами, з танків та "Шахедами".

Через ворожі обстріли армії РФ на Харківщині поранено двох цивільних
Фото: t.me/synegubov

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Упродовж доби 3 січня ворог застосував мирного населення ворог застосовував танки, FPV-дрони, безпілотники. 

Про це інформує поліція Харківської області.

Унаслідок ворожих обстрілів за добу на Харківщині поранень зазнали двоє цивільних. У селі Козача Лопань внаслідок танкового обстрілу війьк РФ поранеь зазнав чоловік. Щн-е одна люина поранена у с. Западне на Куп'янщині. 

У Богодухові через атаку "Шахеда" пошкоджено приміщення приватного підприємства. У Куп'янську ворожий FPV-дрон упа. Без руйнувань та постраждалих. 

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 3 січня з Куп’янського району Харківської області поліцейські евакуювали 10 мешканців. 

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