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ОСУВ "Хортиця": російські війська знищили позиції Сил оборони в районах Торецька та Часового Яру на Донеччині

На Торецькому напрямку ворог штурмував укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

ОСУВ "Хортиця": російські війська знищили позиції Сил оборони в районах Торецька та Часового Яру на Донеччині
Війна із РФ
Фото: Генштаб

Російська армія внаслідок вогневих уражень знищила позиції Сил оборони на Торецькому та Краматорському напрямках. 

Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" у Telegram.

Зокрема, на Краматорському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому — окупанти штурмували укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

"Внаслідок вогневого впливу деякі наші позиції були знищені", — ідеться у повідомленні.

Українські захисники вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення на вказаних напрямках.

  • За інформацією Генштабу за добу на фронті відбулося 148 боєзіткнень. Найбільше ворог штурмував позиції ЗСУ на Курщині та Покровському напрямку.
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