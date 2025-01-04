ОСУВ "Хортиця": російські війська знищили позиції Сил оборони в районах Торецька та Часового Яру на Донеччині

Російська армія внаслідок вогневих уражень знищила позиції Сил оборони на Торецькому та Краматорському напрямках.
Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" у Telegram.
Зокрема, на Краматорському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому — окупанти штурмували укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку.
"Внаслідок вогневого впливу деякі наші позиції були знищені", — ідеться у повідомленні.
Українські захисники вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення на вказаних напрямках.
- За інформацією Генштабу за добу на фронті відбулося 148 боєзіткнень. Найбільше ворог штурмував позиції ЗСУ на Курщині та Покровському напрямку.